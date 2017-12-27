В Нью-Йорке усилят меры безопасности в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на улицах Нью-Йорка будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей полиции.

В частности, речь идет о Таймс-сквер — предполагается, что там соберется около миллиона человек. Усиление мер безопасности предполагает усиленное патрулирование мест большого скопления людей, в том числе парковок, установку заграждений на основных перекрестках и размещение поблизости от них грузовиков с песком, ведение наблюдения за перемещениями большегрузных машин.

«Усиление мер безопасности в канун Нового года связано с сохраняющейся угрозой со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). На протяжении последних нескольких лет эта группировка призывала своих сторонников осуществлять теракты с применением подручных средств в местах большого скопления людей», — заявил бывший директор Национального контртеррористического центра Мэтт Олсен.

За последние полгода в Нью-Йорке произошли два теракта. Первый был совершен 31 октября выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым. Он наехал на автомобиле на пешеходов и велосипедистов, в результате чего погибли восемь человек и еще 12 пострадали. Второй произошел 11 декабря, его исполнителем стал Акайед Улла. Злоумышленник взорвал самодельную бомбу в подземном переходе в центре Манхэттена. В результате пострадали четыре человека и сам террорист.