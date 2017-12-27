Псковский депутат обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей

Депутата городской думы Пскова, бизнесмена Олега Брячака обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования на 200 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

По версии следователей, в 2011–2013 годах Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты, тем самым причинив ущерб коммерческому банку.

Как уточнил источник в полиции, речь идет о региональном филиале Россельхозбанка, представители которого в прошлом ноябре попросили МВД по Псковской области проверить ряд предприятий, связанных с Брячаком. Банк заключил с ними шесть кредитных договоров на сумму 220 млн рублей под залог недвижимости. Сейчас предприятия находятся в стадии банкротства и не могут вернуть деньги.

В отношении него заведено два уголовных дела по статье «Мошенничество» и «Мошенничество в сфере кредитования». На данный момент задержать бизнесмена не удалось.

Олег Брячак — сын экс-депутата от партии «Справедливая Россия» Михаила Брячака.

Ранее СМИ сообщили о задержании гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении около 500 млн рублей в ходе реализации госконтрактов с Минобороны.