Прямой эфир

Псковский депутат обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей

0
Фото: Псковское областное Собрание Депутатов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутата городской думы Пскова, бизнесмена Олега Брячака обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования на 200 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

По версии следователей, в 2011–2013 годах Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты, тем самым причинив ущерб коммерческому банку.

Как уточнил источник в полиции, речь идет о региональном филиале Россельхозбанка, представители которого в прошлом ноябре попросили МВД по Псковской области проверить ряд предприятий, связанных с Брячаком. Банк заключил с ними шесть кредитных договоров на сумму 220 млн рублей под залог недвижимости. Сейчас предприятия находятся в стадии банкротства и не могут вернуть деньги.

В отношении него заведено два уголовных дела по статье «Мошенничество» и «Мошенничество в сфере кредитования». На данный момент задержать бизнесмена не удалось.

Олег Брячак — сын экс-депутата от партии «Справедливая Россия» Михаила Брячака.

Ранее СМИ сообщили о задержании гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении около 500 млн рублей в ходе реализации госконтрактов с Минобороны.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае задержаны 40 человек за мошенничество на сумму более $300 млн
Девять человек задержаны в Москве за подделку документов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017