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Один человек погиб при взрыве зернового терминала в Аргентине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patricio Murphy
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Один человек погиб и еще семеро были госпитализированы при взрыве зернового терминала в Аргентине.

Об этом заявили в управлении по гражданской обороне аргентинской провинции Санта-Фе в среду, 27 декабря.

«Взрыв привел к гибели одного человека, семь пострадавших были госпитализированы в больницу в городе Росарио с ранениями разной степени тяжести», — цитирует сообщение ТАСС.

Считается, что к взрыву привел пожар на предприятии, ведется расследование.

7 ноября мощный взрыв прогремел на складе пиротехники в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас на юге Мексики.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере два человека. Склад располагался в жилом доме, рядом с мастерской, где производились фейерверки. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

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