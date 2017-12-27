Жители амурских сел жалуются на закрытые железнодорожные переезды

Житель поселка Новобурейский Амурской области сообщил в СМИ о неудобствах, которые вынуждены терпеть люди из-за закрытых железнодорожных переездов. Мужчина записал видео, на котором перед шлагбаумом стоит автомобиль медиков. Не дождавшись открытия, транспорт разворачивается и едет в объезд.

Как передает asn24.ru, проблема с проездом железнодорожных путей в поселке существует не менее двух лет. В частности, из-за закрытых проездов задерживаются рейсовые автобусы. Аналогичная ситуация наблюдается вблизи села Малиновка. Из-за объезда расстояние между населенными пунктами увеличивается с 3 до 20 км.

Аналогичные жалобы поступают и от жителей других сел. По словам представителя РЖД, в последнее время отмечается тенденция, когда при наличии альтернативного проезда лишний переезд для обеспечения безопасности движения поездов и снижения аварийности на переездах закрывается.

В начале ноября РЖД заявила о временной приостановке продаж билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января следующего года, поскольку Федеральная антимонопольная служба еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Позже продажа билетов была возобновлена.