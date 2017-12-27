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Проверяются данные о пожаре в здании «Дизайн-завод «Флакон»

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Сотрудники экстренных служб Москвы проверяют данные о пожаре на территории комплекса «Дизайн-завод «Флакон». Здания располагаются на севере столицы.

ТАСС отмечает, что ранее спасатели получили информацию о возгорании по адресу: Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2. Со второго этажа здания идет дым черного цвета, из помещений проводят эвакуацию.

По адресу, по которому поступил сигнал, находятся «Дизайн-завод «Флакон», торговые центры, магазины и редакция телеканала «Дождь».

Ранее в среду днем был потушен пожар в металлическом ангаре на юге Москвы.

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