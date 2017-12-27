Рогозин обвинил руководство «Роскосмоса» в неудачных пусках

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в работе руководства ГК «Роскосмос» наблюдается ряд системных ошибок. Он также отметил, что это не соответствует ожиданиям кабмина, пишет «Газета.ру».

По его мнению, неудачи связаны с несогласованностью действий «элементов» системы космической отрасли.

«Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года — авария, в этом году — 20 пусков успешных, один аварийный», — рассказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что после случаев производственного брака, которые приводили к неудачным запускам, на предприятиях была введена необходимая дисциплина.

Ранее аварийная комиссия пришла к выводу, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», запущенная с космодрома Восточный 28 ноября, потерпела аварию из-за того, что разгонный блок повернул не в ту сторону.