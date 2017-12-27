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Два самолета столкнулись в Бангладеш

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Учебно-боевые самолеты Як-130 военно-воздушных сил (ВВС) Бангладеш столкнулись во время полета над округом Кокс-Базар на побережье страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя военных. Самолеты столкнулись в 18:30 по местному времени, летчики катапультировались. Власти проводят расследование, о причинах произошедшего данных нет.

Ранее в среду сообщалось, что самолет летного училища в суданском городе Порт-Судан разбился во время тренировочного полета, пилот погиб.

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