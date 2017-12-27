Почти 90 км дорог отремонтировали в Псковской области за год

В 2017 году в Псковской области были отремонтированы 88 км региональных дорог и четыре моста. Так, в октябре была введена в эксплуатацию автомобильная дорога общего пользования Заполье–Гдов в Плюсском районе протяженностью более 9,3 км, завершился ремонт почти 8 км дороги Порхов–Успенье в Порховском и Дедовичском районах. В южной части области отремонтированы более 6 км дороги Великие Луки — Невель и почти 4 км дороги Опочка–Дубровка — граница с Белоруссией.

Как передает Псковское агентство информации, в общей сложности на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог направлено почти 230 млн рублей, из них более 72 млн рублей — средства федерального бюджета.

Напомним, строительство второй очереди Северного обхода Пскова с мостом через реку Великую началось в сентябре 2016 года. Предполагается, что данный отрезок соединит автомобильные дороги Псков–Гдов–Сланцы–Кингисепп — Куземкино-Краколье и трассу А212 Псков–Изборск до границы с Эстонией. Строительные работы на объекте должны закончиться в 2019 году. Общая стоимость финансирования объекта составила свыше 6,75 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru писал, что подрядчики заменят покрытие на дорогах М9 и Р23 на территории региона. Специалистам предстоит увеличить протяженность автодороги Москва–Волоколамск на границе с Латвией, а также на участке шоссе Санкт-Петербург — Псков–Пустошка–Невель вблизи с границей Белоруссии.