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Тучков мост в Петербурге разведут в ночь на 28 декабря

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Тучков мост в Петербурге разведут в ночь на 28 декабря, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Технологическая необходимость разводки моста будет проведена по графику, в ночь на 29 декабря с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55, сообщает телеканал «78».

Сезон разводки мостов в городе завершился еще 30 ноября, до начала апреля разводить мосты будут только для единичного пропуска некоторых судов или технической необходимости, как в данном случае.

Автолюбителей просят заранее выбирать свой маршрут и быть внимательнее.

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