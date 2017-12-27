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Годовщину керченско-феодосийского десанта отметят в Крыму

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Феодосия отметит 76-ю годовщину керченско-феодосийского десанта митингом у памятника участникам героической операции. 29 декабря у памятника десантникам, расположенного на городской набережной, состоится митинг с участием оркестра Национальной гвардии. Впервые прозвучит новая песня «Феодосия — город воинской славы», которую написал Александр Радченко. 

Среди мероприятий также запланирована церемония открытия информационно-памятного знака военным морякам гвардейских крейсеров «Красный Кавказ» и «Красный Крым», погибшим при обеспечении высадки феодосийского десанта 29 декабря 1941 года. Об этом сообщает «Крыминформ».

Керченская десантная операция — крупная десантная операция советских войск на Керченском полуострове в начальный период Великой Отечественной войны. Проходила с 28 декабря 1941 года по 2 января 1942 года. Несмотря на первоначальный успех, операция закончилась крупной неудачей: три советские армии были окружены и разбиты; общие потери составили более 300 тыс. человек, не включая около 170 тыс. пленных, а также значительное количество тяжелого вооружения. Поражение десанта тяжело отразилось на судьбе осажденного Севастополя и облегчило вермахту летнее наступление на Кавказ.

Как ранее писал портал iz.ru, рабочая группа Госдумы РФ во главе с вице-спикером от КПРФ Иваном Мельниковым анализирует возможность введения в России второго Дня Победы. С соответствующей инициативой выступили депутаты Сахалинской областной думы. Они предложили внести изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и переименовать День окончания Второй мировой войны, который отмечается в России 2 сентября, в День Победы. 

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