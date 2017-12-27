Девять человек госпитализированы после взрыва в магазине в Петербурге

Девять человек направлены в больницы после взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Анны Митяниной.

Их разместят в Елизаветинской, Мариинской и Александровской больницах.

Взрыв произошел в камере хранения супермаркета, расположенного на Кондратьевском проспекте, 44. По данным СМИ, мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Портал iz.ru опубликовал список пострадавших в результате инцидента.