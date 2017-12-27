Режим работы катков останется неизменным в праздники в Красноярске

Режим работы катков и бассейнов останется неизменным в праздники в Красноярске, сообщила администрация города.

Новогодние праздники никак не повлияют на режим работы катков и бассейнов города. С 1 января уже будет открыта основная масса катков, и будут работать они в обычном режиме – с 9:00 до 22:00.

Свое расписание будет для инструкторов по спорту – занятия они будут проводить по отдельному расписанию, сообщило Сибирское агентство новостей.

В первые дни нового года начнут свою работу и лыжные базы, которых, по данным администрации города, этой зимой насчитывается 20 штук.