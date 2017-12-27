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Следователи на Кубани объявили в розыск мужа убитой журналистки

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Житель Краснодарского края Анатолий Леонтиков объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве своей супруги Жанны Вебер, сотрудницы телерадиокомпании «Лаба». 29-летняя журналистка скончалась от огнестрельного ранения головы. 

Известно, что в последнее время супруги проживали раздельно. По версии следствия, утром 26 декабря во время бытового конфликта 38-летний Леонтиков выстрелил в женщину из травматического оружия. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. У погибшей остался маленький ребенок. 

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове ревнивый муж отрубил своей жене топором руки. Инцидент произошел 11 декабря примерно в 10:30. Мужчина отвез жену в лес, где, предположительно, сначала сломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу с тяжелейшими травмами. Мать пострадавшей рассказала телеканалу РЕН ТВ, что причиной такой жестокости стала ревность. Мужчина подозревал жену в изменах и даже заставил пройти ее тест на детекторе лжи.

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