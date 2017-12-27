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СК квалифицировал взрыв в супермаркете как покушение на убийство

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Фото: 5 КАНАЛ
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Следственный комитет России квалифицировал взрыв в петербургском супермаркете как покушение на убийство двух и более лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данной статье УК РФ возбуждено уголовное дело.

«По факту взрыва в Санкт-Петербурге Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ - «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — сказала представитель СК Светлана Петренко.

Ранее был опубликован список пострадавших в результате взрыва.

Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург лучших следователей-криминалистов для выяснения обстоятельств произошедшего. По данным ведомства, четыре человека были госпитализированы. Предполагается, что устройство находилось в камере хранения.

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