Сотрудница «скорой» получит компенсацию за избиение в Новокузнецке

Сотрудница «скорой» получит компенсацию за избиение пациентом в Новокузнецке Кемеровской области, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Потерпевшая подала исковое заявление на выплату компенсации за причиненный моральный вред. Суд удовлетворил просьбу потерпевшей в материальной компенсации за причиненный ей ущерб пьяным пациентом и обязал выплатить пострадавшей 100 тыс. рублей, сообщило ИА FlashSiberia.

Инцидент произошел в октябре 2016 года, когда вызвавший скорую помощь набросился на медика и избил ее. В июне 2017 года по данному делу был суд. Обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.