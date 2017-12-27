Любовник женщины зарезал ее супруга в Новосибирске

Любовник женщины зарезал ее супруга в Кировском районе Новосибирска, сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Инцидент произошел поздно вечером 24 декабря, в полицию о найденном теле сообщил прохожий мужчина, местный житель. Прибывшие на место преступления сотрудники правопорядка обнаружили тело мужчины, убитого ударом ножа в область сердца, сообщило vn.ru.

Подозреваемый был задержан по горячим следам, он находился около места преступления. В ходе разбирательств было установлено, что потерпевший являлся любовником жены и подозреваемый убил его на фоне личной неприязни. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.