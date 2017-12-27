Прямой эфир

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию о скифском золоте в феврале

0
Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляцию на решение суда по делу о скифском золоте в феврале 2018 года рассмотрит суд Амстердама. Об этом рассказал журналистам министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает ТАСС.

Украинский министр выразил уверенность в победе и что экспонаты вернутся на Украину.

В конце 2016 года окружной суд Амстердама решил вернуть коллекцию скифского золота Украине, решение суда оспорили музеи Крыма. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года — около 2 тыс. артефактов скифского золота было вывезено из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Украина решила оспорить принадлежность скифского золота в суде, суд первой инстанции удовлетворил иск.

Киевский музей уже получил экспонаты коллекции. Суд Амстердама решает судьбу Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Министр культуры Владимир Мединский заявил ранее, что Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Болгарии полицейские нашли клад с золотом XII века
Музей оружия признан тульским брендом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017