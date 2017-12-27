Суд Амстердама рассмотрит апелляцию о скифском золоте в феврале

Апелляцию на решение суда по делу о скифском золоте в феврале 2018 года рассмотрит суд Амстердама. Об этом рассказал журналистам министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает ТАСС.

Украинский министр выразил уверенность в победе и что экспонаты вернутся на Украину.

В конце 2016 года окружной суд Амстердама решил вернуть коллекцию скифского золота Украине, решение суда оспорили музеи Крыма. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года — около 2 тыс. артефактов скифского золота было вывезено из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Украина решила оспорить принадлежность скифского золота в суде, суд первой инстанции удовлетворил иск.

Киевский музей уже получил экспонаты коллекции. Суд Амстердама решает судьбу Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Министр культуры Владимир Мединский заявил ранее, что Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.