ФИФА прокомментировала отставку Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018», а также поблагодарила его за проделанную работу, передает «РИА Новости».
Организация продолжит сотрудничать с новым руководством.
«ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — сообщили в пресс-службе ФИФА.
Ранее вице-премьер по вопросам спорта объявил о приостановке деятельности в качестве главы РФС, а также принял решение покинуть пост главы оргкомитета ЧМ-2018.
Новым председателем оргкомитета станет его гендиректор Алексей Сорокин.