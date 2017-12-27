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ФИФА прокомментировала отставку Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018», а также поблагодарила его за проделанную работу, передает «РИА Новости».

Организация продолжит сотрудничать с новым руководством.

«ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее вице-премьер по вопросам спорта объявил о приостановке деятельности в качестве главы РФС, а также принял решение покинуть пост главы оргкомитета ЧМ-2018.

Новым председателем оргкомитета станет его гендиректор Алексей Сорокин.

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