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Сеть спутникового позиционирования создадут в Алтайском крае

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Правительство Алтайского края совместно с компанией «Российские космические системы» (РКС) создадут сеть высокоточного спутникового позиционирования. С помощью новых разработок специалисты будут делать измерения для нужд строительства. 

Стороны планируют развивать в регионе технологии точного земледелия. Интеллектуальные геоинформационные сервисы РКС могут создавать электронные карты полей, проводить мониторинг развития и состояния сельхозкультур, автоматически управлять сельхозтехникой с высокой точностью. Об этом информирует altapress.ru.

Портал iz.ru сообщал, что предприниматели из Иркутска Илья Фролов и Дмитрий Толмачев протестировали передвижной дом, который отапливается и снабжается горячей водой исключительно за счет криптокотла на основе двух майнинговых ферм. Устройство представляет собой системный блок, к которому подведены силиконовые трубки с жидкостью-теплоносителем, которая распределяется по помещению через трубы. Ежемесячно майнинговые фермы добывают в среднем $430 в криптовалюте.

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