Автомобиль врезался в столб в Рязани, есть пострадавшие, информация об этом размещена на сайте Главного управления МЧС России по области.

Авария произошла сегодня, 27 декабря, на 191-м км автодороги М-5. Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в столб. Вызов на пульт спасателей поступил в районе 14:30, сообщило РИА «7 новостей».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Ликвидация последствий аварии устранялась при помощи пожарного расчета. Подробности и причины аварии выясняются.