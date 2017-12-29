В уходящем году ОСАГО оставалось наиболее проблемным сегментом страхового рынка. Финансовые показатели этого вида страхования оцениваются как крайне неудовлетворительные. Так, за 11 месяцев сборы по автогражданке сократились на 4% при значительном росте на этом фоне общей суммы выплат — на 13%.

Проблемы этого вида страхования тянутся из предыдущих лет. Суть в том, что уже не первый год рост выплат происходит неестественным путем. Он спровоцирован мошенниками, которые нашли способы зарабатывать на страховщиках и потребителях ОСАГО, получая деньги в том числе через судебные процессы.

К такому мошенничеству относятся инсценировки ДТП, фальсификация документов о страховом случае, фабрикация экспертных заключений, а также злоупотребление правом со стороны криминальных автоюристов, которые незаконными методами добиваются через суд взыскания со страховщика сумм. Они зачастую в 2–3 раза превышают застрахованный ущерб. И такая ситуация сегодня наблюдается в 54 регионах РФ. Практика показывает, что очень часто эти деяния являются звеньями одной и той же криминальной схемы, а ее участники входят в одну преступную группу.

Их активность серьезно искажает показатели региональных рынков ОСАГО, ведет к их глубокой криминализации и росту социальной напряженности. Ущерб от таких криминальных схем оценивается ежегодно в 20 млрд рублей.

Весь 2017 год прошел под знаком борьбы с этими проявлениями. По ряду направлений мы видим позитивные изменения.

В первую очередь удалось привлечь внимание руководства страны к это проблеме. Органы власти наконец начали понимать, что ситуация с мошенничеством на рынке автогражданки приобрела недопустимые масштабы и абсолютно нездоровые формы. И это действительно настоящий прорыв.

По поручению президента Владимира Путина организованы межведомственные совещания правоохранительных органов и страхового сообщества, которые уже состоялись в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Все основные проблемные зоны, в том числе в работе страховщиков, автоюристов, а также поведение недобросовестных страхователей были проанализированы. Теперь по ним началась осознанная работа.

Страховое сообщество возлагало большие надежды на реформу ОСАГО, направленную на приоритет натурального возмещения перед денежным. Новая система заработала весной этого года. Однако в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме в него были внесены нормы, которые теперь сдерживают позитивный эффект. Пока, к сожалению, мы не видим большой доли возмещений в натуральной форме. Соответственно, остаются наличные деньги и интерес криминальных автоюристов к ним. И в этом направлении нам есть над чем работать в предстоящий период.

В уходящем году усилия страхового сообщества и регуляторов были также направлены на обеспечение доступности автогражданки. Продолжилась работа системы Единый агент РСА по продажам бумажных полисов в отдельных регионах. Но главным прорывом стали обязательные продажи страховки в электронном виде с 1 января 2017 года — е-ОСАГО. Сейчас покупки достигают нескольких десятков тысяч полисов в день, и это, на наш взгляд, неоспоримое достижение.

Однако е-ОСАГО потребовало значительных материальных и физических затрат от страховщиков и привело новые мошеннические схемы на рынок. Мы направили наши опасения и предложения по данному поводу в Банк России. Рассчитываем, что уже с начала 2018 года появится указание регулятора, которое исключит эти лазейки.

С целью решения проблем ОСАГО союз автостраховщиков подготовил план либерализации тарифов, а также стимулирования ответственного поведения на дорогах. Однако реализация его пока была отложена. Надеемся, что 2018 год станет переломным в этом отношении, и законотворческая деятельность в основном будет направлена в сторону либерализации и перехода к свободным тарифам.

Автор — глава Российского союза автостраховщиков

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