Потушен пожар в ангаре на юге Москвы

Пожар, возникший днем в среду в металлическом ангаре на юге Москвы, потушен. Об этом сообщается на официальной странице столичного главка МЧС в Twitter. Возгорание локализовали в 17:05, в 17:13 огонь был ликвидирован на площади в 1000 кв. м, следует из сообщения спасателей.

Пожар произошел в ангаре, расположенном в Нагорном проезде, телеканал «360» сообщил, что площадь пожара составляла 400 кв. м, затем огонь распространился на площадь 1000 «квадратов».

Из-за пожара произошло частичное обрушение на площади 100 кв. м, добавляет телерадиокомпания «МИР».

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Волгограде.