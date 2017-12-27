Около 15 тыс. человек эвакуировали из торгового центра в Башкирии

Около 15 тыс. человек эвакуировали из торгового центра в Стерлитамаке Республики Башкортостан, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел сегодня, 27 декабря, на открытии одного из гипермаркетов. Посетителей попросили срочно покинуть помещение, так как было получено анонимное сообщение о неизвестном предмете в здании торгового центра, сообщило ИА «Башинформ».

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и кинологи. Они произвели осмотр здания, по результатам которого опасных предметов или веществ обнаружено не было. Работа торгового центра была возобновлена.