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Около 15 тыс. человек эвакуировали из торгового центра в Башкирии

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Около 15 тыс. человек эвакуировали из торгового центра в Стерлитамаке Республики Башкортостан, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел сегодня, 27 декабря, на открытии одного из гипермаркетов. Посетителей попросили срочно покинуть помещение, так как было получено анонимное сообщение о неизвестном предмете в здании торгового центра, сообщило ИА «Башинформ».

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и кинологи. Они произвели осмотр здания, по результатам которого опасных предметов или веществ обнаружено не было. Работа торгового центра была возобновлена.

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