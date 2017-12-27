Жители дома в новгородском поселке боятся выходить из квартир

Жители одного из домов в поселке Парфино Новгородской области боятся покидать свои квартиры. В подъезде просело потолочное перекрытие, оно может обрушиться в любой момент.

Кроме того, как сообщает «Новгород.ру» со ссылкой на владельцев квартир, в подъезде также неисправна электропроводка. Жители стараются не спать, чтобы успеть спастись от пожара. Агентство отмечает, что в доме живут семьи с детьми.

В свою очередь, в отделе городского хозяйства районной администрации агентству сообщили, что специалисты выезжали на осмотр дома. Однако какие выводы были сделаны во время инспекции, в ведомстве не уточнили, отметив лишь, что есть договоренность с подрядчиком, который займется ремонтом дома.

Также стало известно, что дом включен в список аварийных. Официальное постановление об этом должно быть на днях опубликовано.