Пенсионная система уже три года находится на распутье. С одной стороны, мораторий на перечисление в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) накопительной части пенсии продлен. С другой стороны, предполагается, что в Госдуму будет внесен законопроект об отмене накопительной части пенсии. Этот документ внесет в законодательство изменения, исключающие негосударственные фонды из системы фискальных взносов.

Накопительная пенсия не формируется с 2014 года. Изначально решение о ее заморозке было объявлено разовой мерой, сроком на один год, необходимой для реорганизации негосударственных пенсионных фондов. Однако в дальнейшем пенсионный мораторий был продлен еще на 2015-й и на последующие годы. После объявления моратория многие стали подсчитывать, сколько бюджет сэкономит на трансфертах в ПФР. Однако, принимая такие решения, главное, о чем следует заботиться, — интересы будущих пенсионеров.

Минтруд и ПФР отмечают, что продление моратория не уменьшает объем пенсионных прав граждан, ведь размер тарифа страховых взносов в 16% от заработной платы сохраняется. Только определение величины индивидуального пенсионного коэффициента будет учитываться в солидарной части страховой пенсии.

В соответствии с существующим законодательством средства, поступающие в качестве взносов от работодателя за работника, «расщепляются» на две части. Одна идет в солидарную часть, а другая должна идти в накопительную. Таким образом, с одной стороны, государство гарантирует гражданам получение пенсии, а с другой — передает часть взносов частным структурам, которые не могут в полной мере отвечать по гарантиям государства.

Получается, что НПФ ведут деятельность своих интересах, но от имени государства. Здесь усматривается конфликт интересов: негосударственные фонды как коммерческие структуры должны обеспечивать своим акционерам прибыль и в то же время должны действовать в интересах застрахованного лица.

Нельзя сказать, что идея введения пенсионных накоплений была изначально порочна и неправильна. Система негосударственных фондов была введена в свое время и могла стать источником длинных денег для финансовой системы страны. Потенциально это инвестиционный парашют экономики, причем ее производящих отраслей. Это хорошо не только для пенсионеров, но и в целом для государства. Однако реализация этой изначально неплохой идеи пошла не совсем гладко.

Думается, более правильно сегодня было бы законодательно упорядочить и отрегулировать пенсионную сферу. Она уже давно запущена в «свободный полет», несмотря на то, что государство гарантирует обеспечение людям, потерявшим трудоспособность.

Необходимо, чтобы финансовые организации, работающие с накоплениями, преумножали деньги будущих пенсионеров. А между тем по итогам 2015 и 2016 годов застрахованные лица потеряли 48 млрд рублей инвестиционного дохода из-за несовершенства контроля.

Мы знаем негативные примеры того, как некоторые НПФ ведут агрессивную политику привлечения граждан, пользуясь их недостаточной финансовой грамотностью. К сожалению, быстро финансовую грамотность у населения воспитать сложно.

Существуют институты гражданского права, которые сопровождают любую социально значимую сферу деятельности, в том числе пенсионную. Минфин, Минтруд, Банк России, Пенсионный фонд РФ должны были работать на обеспечение большей устойчивости и безопасности этой деятельности.

Решение о будущем пенсионной системы необходимо принять на уровне правительства и Государственной Думы. Прежде всего, нужна субсидиарная ответственность НПФ перед застрахованными лицами. Необходимо также ввести дополнительные меры в отношении руководителей НПФ, уличенных в махинациях. Коммерческую выгоду негосударственные фонды должны иметь в процентах, а недобросовестная конкуренция и агрессивное привлечение граждан должны быть исключены.

Надеюсь, что в результате дискуссий законодательная и исполнительная власти придут к оптимальному решению.

Автор — депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по негосударственным пенсионным фондам Комитета по финансовому рынку ГД

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