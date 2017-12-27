Свиным гриппом заболел десятимесячный младенец в Тамбове

Случай свиного гриппа (А H1N1 pdm) зарегистрирован в Тамбове. Им заболел десятимесячный ребенок, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, у малыша не было прививки от гриппа, которая защищает от трех видов гриппа — сезонного, свиного и гриппа В.

ИА Онлайн Тамбов.Ру отмечает, что в Тамбовской области в целом ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом пока не превышает пороговых значений. С 18 по 25 декабря в регионе было зарегистрировано 5 тыс. 154 случая заболевания ОРВИ и гриппом.

Показатель заболеваемости составил 47,4 на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 1% и ниже порогового показателя области на 44%. В основном болеют дети до 14 лет.

В середине декабря Роспотребнадзор сообщил о том, что активность гриппа в Европе остается на низком уровне, а доля гриппа среди вирусов, обнаруженных в России, составляет 3%.