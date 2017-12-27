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Экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы обвинили во взятке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Экс-начальнику следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко предъявили обвинение в получении взятки.

Его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в связях с Захаром Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой.

«В адрес Лефортовского суда поступил материал и ходатайство СУ ФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ Крамаренко Алексея Игоревича», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По делу о взятке от Шакро Молодого были также арестованы глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. Они находятся под стражей с лета прошлого года.

26 декабря дело полковника Максименко передали в Мосгорсуд.

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