Прямой эфир

Владелец РБК купил газету «Деловой Петербург»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец холдинга ЕСН и РБК Григорий Березкин купил 100% газеты «Деловой Петербург», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕСН.

Покупку издания подтвердил и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков. С весны ему принадлежало 80% газеты, но пакет находился под обременением. Еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier.

Сумма сделки не раскрывается. 

Как пояснили в пресс-службе, у «Делового Петербурга» премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель и большой потенциал. Отмечается, что изменений в редакционной политике не планируется.

Газета была основана в 1993 году и является ведущим деловым изданием Петербурга.

Ранее в СМИ появилась информация, что газету «Деловой Петербург» собирается купить «Национальная Медиа Группа», но холдинг эти данные опроверг

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
New York Times отказалась уволить журналиста из-за секс-обвинений
Строительная корпорация «Интеко» сменила руководителя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017