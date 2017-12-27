Владелец РБК купил газету «Деловой Петербург»

Владелец холдинга ЕСН и РБК Григорий Березкин купил 100% газеты «Деловой Петербург», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕСН.

Покупку издания подтвердил и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков. С весны ему принадлежало 80% газеты, но пакет находился под обременением. Еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier.

Сумма сделки не раскрывается.

Как пояснили в пресс-службе, у «Делового Петербурга» премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель и большой потенциал. Отмечается, что изменений в редакционной политике не планируется.

Газета была основана в 1993 году и является ведущим деловым изданием Петербурга.

Ранее в СМИ появилась информация, что газету «Деловой Петербург» собирается купить «Национальная Медиа Группа», но холдинг эти данные опроверг.