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Финансирование отлова бродячих животных уменьшено в Ижевске

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Финансирование отлова бродячих животных уменьшено в Ижевске по сравнению с прошлым годом, сообщил глава города Юрий Тюрин.

На 2018 год выделено 2 млн 166 тыс. рублей на отлов бездомных животных города. В прошлом году эта цифра составляла около 2,6 млн рублей, что на 400 тыс. больше, сообщило ИА «Сусанин».

По словам главы города, цифра не является конечной. Если средства от финансирования закончатся, то вопрос будет решаться. Работа по заявкам на отлов будет проводиться в том же режиме, что и прежде.

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