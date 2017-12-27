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Полиция установила всех участников драки в маршрутном такси в Туле

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Правоохранительным органам удалось установить всех участников потасовки в маршрутном такси в Туле. Сейчас полиция определяет степень вины каждого. Сам инцидент произошел накануне, 16 декабря. Сообщалось, что травмы получили двое мужчин.

Очевидцы рассказывали, что двое нетрезвых пассажиров маршрутки вели себя агрессивно. Драка началась после того, как замечание им сделал их попутчик. Хулиганов высадили на улицу, однако мужчины не давали автобусу ехать дальше и пытались вернуться в салон, выламывая при этом двери.

В конфликт вмешался инспектор ДПС и попросил подкрепление. Однако на место происшествия подъехал автомобиль светлого цвета, из него вышли, судя по всему, приятели хулиганов и избили двух пассажиров маршрутки. Пострадавших пришлось госпитализировать, а нападавшим удалось скрыться, сообщает ИА «Тульские новости».

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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