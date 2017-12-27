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Провал грунта произошел у детсада в Брянске

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Недалеко от детского сада в Бежицком районе Брянска произошел провал грунта. Сейчас там выставлено ограждение.

Первоначально о провале сообщили местные жители. Фото ямы появилось в социальных сетях. Утверждается, что провал находится в 100 м от территории детского сада.

«И снова Брянск проваливается в недра земли», «Опять вместе со снегом и асфальт растаял…» — цитирует комментарии пользователей NASHBRYANSK.RU.

Причина провала неизвестна, пока местные коммунальные службы не прокомментировали случившееся.

Портал iz.ru 21 декабря сообщал о том, что пятилетний мальчик провалился под землю на детской площадке во дворе жилого дома в Оренбурге. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

В середине октября такой же случай произошел в Твери. Там на детской площадке под землю провалилась женщина.

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