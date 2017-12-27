Новый горнолыжный курорт построят в Оренбургской области. Он разместится в поселке Первомайском. Проект сегодня обсуждался на публичных слушаниях в региональном комитете архитектуры.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», планируется, что два горнолыжных спуска появятся недалеко от старого кладбища. Один будет более пологий, для детей, а второй — покруче, для взрослых. Там же будет организован прокатный пункт.

Общая площадь составит около 7 га. Там проложат трассу для катания на снегоходах и квадроциклах. Появится и крытый каток.

Впрочем, когда курорт заработает, пока не сообщается. Дело в том, что для реализации этой идеи потребуется усовершенствовать существующий ландшафт.

Дело в том, поясняет агентство, что подъем в этом месте составляет около четырех градусов, поэтому просто засыпать территорию снегом из специальных пушек не получится.