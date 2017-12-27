Прямой эфир

Горнолыжный курорт построят в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый горнолыжный курорт построят в Оренбургской области. Он разместится в поселке Первомайском. Проект сегодня обсуждался на публичных слушаниях в региональном комитете архитектуры.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», планируется, что два горнолыжных спуска появятся недалеко от старого кладбища. Один будет более пологий, для детей, а второй — покруче, для взрослых. Там же будет организован прокатный пункт.

Общая площадь составит около 7 га. Там проложат трассу для катания на снегоходах и квадроциклах. Появится и крытый каток.

Впрочем, когда курорт заработает, пока не сообщается. Дело в том, что для реализации этой идеи потребуется усовершенствовать существующий ландшафт.

Дело в том, поясняет агентство, что подъем в этом месте составляет около четырех градусов, поэтому просто засыпать территорию снегом из специальных пушек не получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять горнолыжных спусков появятся в Москве в течение пяти лет
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017