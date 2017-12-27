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Путин назвал политической задачей наращивание инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что наращивание инвестиций в РФ является не только экономической, но и политической задачей. На это президент обратил внимание на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России.

Инвестиционная привлекательность и высокий уровень предпринимательской активности — основа экономического роста регионов, добавил Путин.

«Именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ранее в среду президент заявил, что регионы, участвующие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, не должны набирать новые долги. 

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