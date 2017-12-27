Путин назвал политической задачей наращивание инвестиций

Российский лидер Владимир Путин заявил, что наращивание инвестиций в РФ является не только экономической, но и политической задачей. На это президент обратил внимание на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России.

Инвестиционная привлекательность и высокий уровень предпринимательской активности — основа экономического роста регионов, добавил Путин.

«Именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ранее в среду президент заявил, что регионы, участвующие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, не должны набирать новые долги.