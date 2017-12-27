Во всем блеске

Улицы столицы полностью готовы к встрече Нового года — в этом году их вновь украсили светодиодная иллюминация, напоминающая свет звезд и переливающиеся пузырьки шампанского, эффектные световые арки и тоннели. Всего на улицах города установлено около 4 тыс. праздничных конструкций