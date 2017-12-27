Во всем блеске

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Как украсили Москву к Новому году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Улицы столицы полностью готовы к встрече Нового года — в этом году их вновь украсили светодиодная иллюминация, напоминающая свет звезд и переливающиеся пузырьки шампанского, эффектные световые арки и тоннели. Всего на улицах города установлено около 4 тыс. праздничных конструкций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Оформление города в этом году вдохновлено темой театра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
В центре Москвы работает сразу несколько рождественских ярмарок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
По традиции самую яркую и необычную иллюминацию можно найти в центре: на Тверской улице и Тверской площади, в Камергерском переулке, на Кузнецком мосту и на Никольской улице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Волшебный лес» к празднику открылся на Манежной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Магический снеговой шар — один из главных символов праздника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В центре города работает сразу несколько тематических праздничных площадок, в том числе на Манежной и Тверской площадях, а также на бульварах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
К Новому году в Москве зажглось более 20 млн светодиодных огней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Украшением города к празднику занимались около тысячи специалистов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Всего в разных районах столицы было установлено свыше 200 новогодних елок
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