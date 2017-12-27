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Музыкальный спектакль поставили по сказке писательницы из Липецка

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В Доме музыки Липецка завтра состоится премьера музыкальной сказки, поставленной по произведению местной писательницы Татьяны Щегловой. Она рассказывает о похождениях маленького символа наступающего года Собаки «Как Щенок под Новый год счастье нашел».

Представление будет сопровождать Липецкий симфонический оркестр, а в постановке сыграют артисты государственного театра драмы имени Льва Толстого.

Режиссер постановки и автор идеи — художественный руководитель Липецкого дома музыки Наталья Сосновская. Спектакль является продолжением проекта Дома музыки «Сказки с оркестром». Он стартовал в ноябре.

Как отмечает ресурс GOROD48, Татьяна Щеглова является членом Союза российских писателей. В 2007 году ее роман «Без нот» попал в лонг-лист «Большой книги».

В 2010 году Щеглова стала обладательницей премии имени А.П. Чехова Московской писательской организации. Ее повесть «Ночь светла» была переведена на английский язык.

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