Музыкальный спектакль поставили по сказке писательницы из Липецка

В Доме музыки Липецка завтра состоится премьера музыкальной сказки, поставленной по произведению местной писательницы Татьяны Щегловой. Она рассказывает о похождениях маленького символа наступающего года Собаки «Как Щенок под Новый год счастье нашел».

Представление будет сопровождать Липецкий симфонический оркестр, а в постановке сыграют артисты государственного театра драмы имени Льва Толстого.

Режиссер постановки и автор идеи — художественный руководитель Липецкого дома музыки Наталья Сосновская. Спектакль является продолжением проекта Дома музыки «Сказки с оркестром». Он стартовал в ноябре.

Как отмечает ресурс GOROD48, Татьяна Щеглова является членом Союза российских писателей. В 2007 году ее роман «Без нот» попал в лонг-лист «Большой книги».

В 2010 году Щеглова стала обладательницей премии имени А.П. Чехова Московской писательской организации. Ее повесть «Ночь светла» была переведена на английский язык.

нью-йоркском журнале «Word». Сборник с тем же названием вышел и в ФРГ.