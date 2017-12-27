Жительницу Хабаровска будут судить за смерть ребенка при падении горки

Суд в Хабаровске рассмотрит дело экс-начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации. Женщина обвиняется в выполнении работ и оказании небезопасных услуг, которые привели к смерти восьмилетнего мальчика.

Как передает ИА AmurMedia, в августе 2017 года по заданию начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации металлическая горка была перемещена по территории двора и не закреплена на новом месте надлежащим способом, что в итоге привело к трагедии. В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В начале сентября во дворе дома № 58 по улице Руднева ребенка насмерть придавило металлической горкой. Следователи установили, что конструкция была в аварийном состоянии. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В незакрепленном состоянии сооружение простояло целый месяц. В момент трагедии там играли и другие дети, но они успели отскочить. Позже хабаровские следователи потребовали проверить все детские площадки региона.