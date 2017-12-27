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Более 100 самосвалов снега вывезли за ночь с улиц Ульяновска

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В Ульяновске продолжают устранять последствия сильного снегопада. Только за минувшую ночь с городских улиц было вывезено 110 самосвалов снега.  

В основном работы проводились на крупных магистралях. Для этого были сформированы колонны дорожных машин и снегоуборочные комплексы. Они доставляли снег на специальные полигоны. Одновременно дороги обрабатывались реагентами. Всего за ночь на дороги высыпали 340 т пескосоляной смеси.

Между тем, как сообщает ресурс 1ul.ru, с кровли дома на улице Ленина в Ульяновске на припаркованный автомобиль упала глыба снега. У машины разбиты передние и задние стекла, погнута крыша. Обошлось без пострадавших.

Портал iz.ru сообщил, что в результате циклона, который обрушился на Сахалин, отрезанными от мира из-за снежных заносов оказались жители села Пожарского Холмского района. За три дня, что продолжался снегопад, в населенный пункт не прибыло ни одного трактора, несмотря на то, что Пожарское расположено вдоль федеральной трассы Южно-Сахалинск–Холмск.

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