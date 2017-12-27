Восьмибалльные пробки образовались на дорогах Москвы

На дорогах Москвы образовались пробки восемь баллов, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки».

Самое затрудненное движение наблюдается на МКАД, ТТК и особенно в Центральном административном округе — в этом районе и на Бульварном кольце автомобили практически не двигаются.

Заторы также образовались на северо-западе и северо-востоке по внешней стороне. Небольшие пробки есть на юге и юго-востоке столицы.

Как рассказали порталу iz.ru в ЦООД, движение сильно затруднено из-за проведения новогодних елок. В Москву прибыли более 3,5 тыс. детей на 75 автобусах из разных регионов РФ, по городу их перевозят в сопровождении Госавтоинспекции.

По данным метеорологов, теплая погода в Москве сохранится до новогодних каникул. Столбики термометров в столице на рабочей неделе будут достигать плюсовых значений.

В Новый год в столицу придут морозы, но не суровые. Установится комфортная погода, благоприятная для запуска салюта.