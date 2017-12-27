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Пилот погиб при крушении учебного самолета на востоке Судана

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Самолет летного училища в суданском городе Порт-Судан разбился во время тренировочного полета.

Находившийся за штурвалом студент погиб, сообщил представитель суданских вооруженных сил Ахмед Халифа.

По его словам, студент совершал вылет в рамках ежедневных занятий. Самолет упал из-за технической неисправности, передает «РИА Новости».

Порт-Судан находится на востоке Судана на побережье Красного моря.

В ноябре учебно-тренировочный самолет T-38 Talon разбился в городе Дель-Рио (штат Техас). В результате один пилот погиб, еще один пострадал.

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