Сбежавшего шесть лет назад дезертира задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержан 27-летний житель ЕАО, который находился в федеральном розыске за дезертирство более шести лет. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские остановили на железнодорожном вокзале прохожего для проверки документов. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia. Изучение водительского удостоверения на предмет подлинности выявило тот факт, что мужчина с 2011 года находится в розыске. Задержанного отправили обратно в воинскую часть.

Как ранее писал портал iz.ru, в Муромском Свято-Успенском мужском монастыре Карелии почти три года жил дезертир, который скрывался от службы по контракту. 23-летний уроженец Брянской области был трудником и скрывал от руководства монастыря свое положение. Осенью 2016 года его разыскала и задержала военная полиция, опознав по фотографии. Было возбуждено уголовное дело. Беглец был признан виновным в дезертирстве и получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.