Задержан подозреваемый в краже молодых телят в Калининградской области

Задержан подозреваемый в краже молодых телят в Зеленоградском округе Калининградской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Похититель крупного рогатого скота был задержан позавчера, 25 декабря. Подозреваемый, мужчина 22 лет, находился в федеральном розыске с лета этого года. Полицейскими была получена информация о местонахождения подозреваемого на одной из фабрик, куда он был взят на работу, сообщило Калининград.Ru.

При проверке полученной информации подозреваемый был обнаружен. Сотрудниками правоохранительных органов была установлена причастность задержанного к 13 случаям хищения телят с территории фермерских хозяйств. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере».