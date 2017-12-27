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Движение на Киевском направлении МЖД восстановлено после сбоя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на участке Апрелевка–Селятино–Бекасово восстановлено после сбоя, произошедшего в среду утром по техническим причинам. Об этом сообщили в МЖД.

Движение восстановлено по всем путям Киевского направления. 

Диспетчеры МЖД предпринимают меры, чтобы сократить время опоздания задержанных поездов и введения их в график.

Ранее движение поездов на участке Апрелевка–Селятино–Бекасово было приостановлено из-за незапланированной остановки в связи с технической неисправностью одного пассажирского и двух пригородных поездов, передает RNS.

В МЖД не уточнили количество поездов, которые следуют с опозданием, а также время задержек.

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