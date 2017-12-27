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Центр творческих индустрий создадут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде будет создан центр творческих индустрий. Как сказал глава региона Глеб Никитин, город нуждается в концертно-театральной и музейно-выставочной индустрии для развития современного искусства.

Идея создания центра обсуждалась с представителями общественности, руководителями предприятий и представителями органов власти. По результатам встречи было принято решение начать работу по реализации проекта. Предложения будет готовить региональное министерство культуры.

Предположительно центр разместится в здании бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной.

В администрации региона отмечают, что культурные события повышают уровень привлекательности региона, сохраняют человеческий капитал, способствуют росту туристических потоков и стимулируют развитие малого бизнеса и предпринимательства.

«Родина Горького, Добролюбова, Балакирева — мы просто обязаны соответствовать высокому уровню культурного развития, заданного великими предшественниками», — цитирует губернатора ИА «НюсНН».

Никитин выразил уверенность, что новые подходы и развитая инфраструктура помогут провести в Нижегородской области значимые международные культурные события.

Напомним, Нижний Новгород ранее был включен в список «бедных и самостоятельных» городов. Рейтинг составило консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка». В этой же группе оказались Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома и Псков.

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