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В Хакасии дети, изъятые опекой из приемной семьи, вернулись домой

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Праздник в семье Лицегевич — семеро малышей вернулись домой. Суд в селе Боград отменил решение службы опеки изъять детей из семьи. Любовь Лицегевич — мать, воспитавшая 21 ребенка (из них 20 — приемные). На одного из сыновей — Сашу — обратили внимание воспитатели в детскому саду. Мальчик носил длинные волосы, за это его якобы недолюбливали сверстники. Написали жалобу — органы опеки среагировали мгновенно и забрали детей. Их версия истории: мать нарушает гендерное развитие сына. Лицегевич уверена: конфликт с властями назревал давно. Ей периодически предъявляли довольно странные претензии. Например, что покупка 30 пар носков — финансовые махинации.
 

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