Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

Потеряна связь с первым ангольским спутником связи AngoSat-1, космический аппарат был запущен на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» в 22:00 мск 26 декабря с космодрома Байконур.

Связь могла быть потеряна по нескольким причинам, сообщает «Интерфакс». Мог отказать передатчик или оказались неисправными аккумуляторные батареи, рассказал агентству источник. Связь была утеряна после отделения ангольского спутника от разгонного блока «Фрегат», сообщает «Газета.ру».

Сотрудники Центра управления полетами (ЦУП) не прекращают попыток связаться со спутником.

Ранее сообщалось, что спутник связи AngoSat-1 был выведен на целевую орбиту.