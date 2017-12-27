Прямой эфир

Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потеряна связь с первым ангольским спутником связи AngoSat-1, космический аппарат был запущен на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» в 22:00 мск 26 декабря с космодрома Байконур.

Связь могла быть потеряна по нескольким причинам, сообщает «Интерфакс». Мог отказать передатчик или оказались неисправными аккумуляторные батареи, рассказал агентству источник. Связь была утеряна после отделения ангольского спутника от разгонного блока «Фрегат», сообщает «Газета.ру».

Сотрудники Центра управления полетами (ЦУП) не прекращают попыток связаться со спутником.

Ранее сообщалось, что спутник связи AngoSat-1 был выведен на целевую орбиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Европейский спутник Sentinel-3b запустят с космодрома Плесецк в апреле
Блок «Фрегат» со спутником AngoSat-1 отделился от ракеты «Зенит-2SБ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017