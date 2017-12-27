И.о. главы ЛНР помиловал подлежащих обмену пленных

И.о. главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины», — отметил он.

Пасечник подчеркнул, что ЛНР «была и останется приверженцем Минских соглашений». Он отметил, что республика готова к выполнению всех условий для дальнейшего освобождения пленных.

Портал iz.ru писал о том, что самый масштабный с начала конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду, 27 декабря, на линии соприкосновения — КПП «Майорск» в районе Горловки. На первом этапе планируется вернуть на Украину 74 силовика и 306 ополченцев передать ДНР и ЛНР.

Условия по обмену пленными стороны согласовали пару дней назад. Переговоры проходили при посредничестве Русской православной церкви.