Полицейские в Ангарске наградили спасшего ребенка таксиста

Сотрудники полиции наградили водителя такси Азамжона Жалилова за спасение мальчика, которого зажало в дверях автобуса в Ангарске. Его поступок признан фактом проявления гражданского мужества, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, мальчик семи лет не успел выйти из салона, дверью ему защемило руку. Заметив это, водитель обогнал автобус и затормозил перед ним, преграждая дальнейший путь. «Надо было спасать его жизнь. А машина? Машина — это кусок железа, ее и восстановить можно», — рассказывает Азамжон Жалилов.

В результате инцидента у мальчика ушиб предплечья, он находится на амбулаторном лечении. Проводится доследственная проверка. Таксист получил ценный подарок. Родственники пострадавшего мальчика, которые также присутствовали на церемонии награждения, выразили благодарность за спасение их ребенка.

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