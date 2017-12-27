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Полицейские в Ангарске наградили спасшего ребенка таксиста

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Сотрудники полиции наградили водителя такси Азамжона Жалилова за спасение мальчика, которого зажало в дверях автобуса в Ангарске. Его поступок признан фактом проявления гражданского мужества, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, мальчик семи лет не успел выйти из салона, дверью ему защемило руку. Заметив это, водитель обогнал автобус и затормозил перед ним, преграждая дальнейший путь. «Надо было спасать его жизнь. А машина? Машина — это кусок железа, ее и восстановить можно», — рассказывает Азамжон Жалилов.

В результате инцидента у мальчика ушиб предплечья, он находится на амбулаторном лечении. Проводится доследственная проверка. Таксист получил ценный подарок. Родственники пострадавшего мальчика, которые также присутствовали на церемонии награждения, выразили благодарность за спасение их ребенка.

Как ранее писал портал iz.ru, подросток из Мичуринска Тамбовской области получил медаль МЧС «За спасение утопающих». 15-летний Андрей Клюкин вытащил из воды двух человек — ребенка и взрослого. 

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