МВД проводит проверку сообщений о запертом в сарае с крысами ребенке

Правоохранительные органы Ростовской области проводят проверку информации о том, что отец запер своего сына в сарае с крысами. Инцидент произошел в селе Султан Салы Мясниковского района области.

Как сообщает RostovGazeta, в больницу 14-летнего подростка привез сам отец. Позже пострадавший рассказал, что отец запирает его не первый раз. И происходит это после того, как к нему приходит женщина.

В этот раз отец завел сына в сарай под предлогом помощи в неком деле и закрыл на несколько часов. После освобождения он увидел на ногах и теле мальчика следы от укусов и решил отвезти его в больницу.

С мужчиной уже проведены беседы, против него возбуждено уголовное производство. Сначала он отрицал все обвинения в свой адрес, однако после разговора с супругой признался.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в суд в Челябинской области передано дело женщины, которая поила своего шестимесячного сына водкой из бутылочки. Мальчик умер.