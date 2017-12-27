Дома культуры были отремонтированы к Новому году в Челябинской области, сообщила пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

В домах культуры и областных учреждениях области в течении года проводились ремонтные работы и обновления, закупались аппаратуры звуковые, световые и для видеопроекции. Всего было отремонтировано 17 зданий, из них 10 - Домов культуры, 7 - областных центров. Остальные центры были обновлены, сообщило ИА «Урал-пресс-информ».

На ремонтные работы, обновление аппаратуры и технического оборудования было выделено почти 180 млн рублей. Из них 50 млн было выделено из Федерального бюджета, остальное из областного. Самым дорогим проектом 2017 года стала реконструкция Народного дома в Кыштыме. Она обошлась в 45 млн рублей.