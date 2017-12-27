Премьер Бельгии посетит Россию в конце января

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель прибудет в Россию с визитом в конце января. В Москве бельгийский премьер встретится с президентом Владимиром Путиным и главой российского кабмина Дмитрией Медведевым.

О предстоящем визите сообщил официальный представитель премьера Бельгии Фредерик Кодерлье. «Премьер-министр Шарль Мишель совершит рабочий визит в Россию с 29 по 31 января 2018 года», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

21 декабря глава МИД Великобритании Борис Джонсон совершил визит в российскую столицу.