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Премьер Бельгии посетит Россию в конце января

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Глава правительства Бельгии Шарль Мишель прибудет в Россию с визитом в конце января. В Москве бельгийский премьер встретится с президентом Владимиром Путиным и главой российского кабмина Дмитрией Медведевым.

О предстоящем визите сообщил официальный представитель премьера Бельгии Фредерик Кодерлье. «Премьер-министр Шарль Мишель совершит рабочий визит в Россию с 29 по 31 января 2018 года», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

21 декабря глава МИД Великобритании Борис Джонсон совершил визит в российскую столицу.

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